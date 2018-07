Aim Italia: Fervi, ricavi primo semestre salgono a 12,4 mln di euro

Daniela La Cava 9 luglio 2018 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre dell'anno il gruppo Fervi, sbarcato sull'Aim Italia lo scorso marzo, ha rilevato un preconsuntivo di ricavi consolidati per 12,4 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto agli 11,5 milioni al 30 giugno 2017. "I dati relativi al 30 giugno 2018 non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione”, segnala la società in una nota. I risultati semestrali completi verranno approvati, come da calendario finanziario, dal cda in agenda il prossimo 27 settembre, pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti e saranno corredati dalla relazione della società di revisione.