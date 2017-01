Aim Italia: Expert System, si consolida la partnership con Esri

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei big data quotata sul listino Aim Italia, ha consolidato la partnership con Esri, specializzata in soluzioni geospaziali, estendendola a livello worldwide. Obiettivo dell’accordo, annunciato oggi, è quello di offrire soluzioni avanzate di intelligence e geolocation ad aziende e organizzazioni governative, combinando il tool di intelligenza artificiale di Expert System per l’analisi delle informazioni con la piattaforma di Esri per la gestione dei dati spaziali e georeferenziati. La partnership nasce dalla naturale evoluzione di rapporto di business consolidatosi negli anni tra Expert System ed Esri Italia.