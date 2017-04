Aim Italia: Energica Motor Company sigla accordo in California

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company rafforza la sua presenza in Califonia. La societĂ , quotata sul listino Aim Italia e specializzata nelle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha siglato un nuovo accordo commerciale in California con il punto vendita Vaga Motorsport. Negli ultimi sei anni sono stati venduti 200mila veicoli elettrici in California.