Aim Italia: Elettra Investimenti acquista il 5% di Greenprize e Inovadea

Daniela La Cava 12 giugno 2017 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica e nell'efficienza energetica, quotata sul mercato Aim Italia, ha annunciato che, la controllata PHPower ha sottoscritto un accordo per l’ingresso di quest’ultima nella compagine societaria di Greenpriz SaS e Inovadea Sas, società di diritto francese.

"L’operazione dal punto di vista strategico - spiega la società in una nota - permette a PHPower di ampliare la propria attività nel settore dell’IoT (Internet of Things) in qualità di integrator, riuscendo cosi a raggiungere nuovi clienti e nuovi segmenti di mercato sul mercato francese, con un focus particolare al settore residenziale, terziario e commerciale". Con la firma dell’accordo odierno Greenpriz e Inovadea utilizzeranno in via esclusiva la piattaforma EnergyCloud di PHPower per tutte le loro applicazioni e i loro hardware.



Quanto alle caratteristiche dell'operazione, l’accordo prevede l’ingresso di PHPower, nel capitale sociale di Greenprize e Inovadea con una partecipazione totale pari al 5% del capitale sociale di entrambe le società (che nel corso del 2017 dovrebbero completare un processo di fusione) per un controvalore dell’investimento di euro 166.000. Le risorse finanziarie per l’operazione sono state assicurate da disponibilità liquide di PHPower. Il closing è previsto entro il prossimo 17 luglio.