Aim Italia: Digital Magics stringe accordo di partenership con BacktoWork24 per sviluppo startup

Valeria Panigada 16 maggio 2017 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Digital Magics, business incubator quotato sul listino Aim Italia, ha fimrato un accordo di partnership con BacktoWork24, società del Gruppo 24 Ore, per lo sviluppo congiunto di startup innovative digitali e di programmi di Open Innovation per le imprese italiane. I manager-investitori di BacktoWork24 potranno anche affiancare i giovani talenti e neoimprenditori mettendo a disposizione le proprie competenze professionali e lavorando a stretto contatto con loro e con il team di Digital Magics. "Con questa operazione - spiega Digital Magics - viene ulteriormente potenziata, grazie a BacktoWork24, la più grande piattaforma di innovazione per lo sviluppo del Digital Made in Italy, avviata da Digital Magics, Tamburi Investment Partners e Talent Garden per sostenere le startup digitali italiane".