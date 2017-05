Aim Italia: Digital Magics, al via lunedì negoziazioni Warrant 2017-2022

Valeria Panigada 19 maggio 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

A partire da lunedì 22 maggio 2017 i “Warrant Digital Magics 2017-2022” saranno negoziabili sul mercato Aim Italia. Lo ha fatto sapere la stessa Digital Magics precisando che sempre lunedì i Warrant saranno assegnati, in modo gratuito e senza necessità di ulteriori richieste, ai detentori di azioni ordinarie di Digital Magics ì nel rapporto di numero 1 Warrant per ogni numero 4 azioni possedute.

L’esercizio dei Warrant è previsto in sei periodi nell’arco di cinque anni, nel mese di ottobre di ciascun anno dal 2017 al 2022. Il prezzo di esercizio dei Warrant è fissato a valori crescenti nel tempo da un minimo di 5,75 euro fino a un massimo di 8,75 euro.