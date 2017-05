Aim Italia: Clabo, entra Simest nel capitale della controllata cinese con quota del 49%

Daniela La Cava 18 maggio 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società quotata sull'Aim Italia e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, ha annunciato di avere sottoscritto ieri un accordo con Simest, società che costituisce insieme a Sace il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per l’acquisizione del 49% di Clabo Pacific Holding Limited, attraverso un’operazione di aumento di capitale alla quale Simest ha partecipato direttamente con una quota pari a 0,6 milioni di euro e con una di 0,5 milioni sostenuta dal fondo di venture capital gestito dal gruppo.

L’accordo, si legge nella nota diffusa dalla società, prevede l’impegno di Clabo ad acquistare la partecipazione di proprietà di Simest, alla data del 30 giugno 2024, al valore iniziale di sottoscrizione da parte di quest’ultima.

Tale accordo sosterrà l’attuazione del piano di espansione in Asia del Gruppo Clabo, che, come annunciato lo scorso primo marzo 2017, ha sottoscritto il closing per l’acquisizione del ramo d’azienda della cinese Qingdao Easy Best Refrigeration Ltd.