Aim Italia: Clabo, avviata nuova branch commerciale e logistica a Dubai in vista di Expo 2020

8 giugno 2017 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società quotata sull'Aim Italia, attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha annunciato l'avvio di una nuova filiale a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Si tratta di Clabo General Trading, che nasce come polo logistico e di supporto alle vendite per l'area del golfo arabo. L'obiettivo della nuova filiale, si legge in una nota, è di triplicare i ricavi del gruppo nell'area entro il 2020, sfruttando le importanti opportunità commerciali che si stanno creando in vista dell'esposizione internazionale del 2020 proprio negli Emirati Arabi.



Il gruppo Clabo, con i marchi Orion, FB e Bocchini, nel 2016 ha registrato nell’area ricavi per circa 1,9

milioni di euro e, con l’integrazione del marchio Easy Best, nei primi 5 mesi dell’anno in corso gli ordini

sono già oltre il milione di euro registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente di circa 35

punti percentuali. Con Clabo General Trading diventano cosiì quattro le filiali estere del gruppo, presente anche a San Paolo del Brasile, ad Hayward (USA) e a Monaco di Baviera in Germania, oltre alla presenza in Cina grazie all’acquisizione del marchio e degli asset industriali della Qingdao Easy Best Refrigeration, nella provincia dello Shandong.