Aim Italia: Casta Diva Group ottiene qualifica Pmi innovativa, titolo sale di quasi il 6% in Borsa

13 giugno 2017

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su Aim Italia, ha ottenuto la qualifica di Pmi innovativa dalla Camera di Commercio di Milano. Casta Diva Group è la tredicesima Pmi innovativa quotata su Aim Italia.

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto importanti agevolazioni fiscali per gli investitori che, in quanto cumulabili con il beneficio dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), rendono più attraente l’investimento sulle Pmi innovative quotate su Aim Italia. Nel dettaglio, per le persone fisiche: detrazione ai fini Irpef del 30% della somma investita; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a 1 milione di euro (corrispondente a una detrazione annua massima pari a 300mila); persone giuridiche: deduzione ai fini Ires del 30% della somma investita; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a 1,8 milioni di euro (corrispondente a una deduzione annua massima pari a 540mila). A Piazza Affari il titolo sale di quasi il 6% a 2,422 euro.