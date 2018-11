Aim Investor Day 2018, un 2018 ancora in crescita per il listino delle Pmi

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Il mercato Aim Italia continua a crescere nel 2018. 114 le società quotate sul listino dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale, con una capitalizzazione di 7,4 miliardi e una raccolta di capitali in Ipo pari a 3,6 miliardi, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli (4,1 miliardi la raccolta includendo le operazioni sul secondario). Nel solo 2018 ci sono state 25 nuove Ipo, di cui 7 Spac, in linea con le quotazioni del 2017. Inoltre sono state ammesse alle negoziazioni 5 società, di cui 4 a seguito della business combination con Spac. Per quanto riguarda la liquidità il controvalore totale è stato di 2,2 miliardi di euro, segnando una crescita del 10% rispetto al 2017. Questi alcuni dei numeri snocciolati ieri nel corso della quinta edizione dell'Aim Investor Day 2018, l'evento annuale dedicato al confronto tra società Aim e investitori istituzionali, organizzato da Ir Top, dando così la portata assunta dal mercato dedicato alle piccole e medie imprese.“L’Aim Investor Day si conferma l’evento di riferimento per Aim Italia con una significativa crescita delle società partecipanti, degli incontri con gli investitori, con tavole istituzionali di eccellenza sui trend di mercato e sulle tematiche di finanza strategica e ESG - afferma Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top Consulting -. Con una presenza di circa 200 investitori sia istituzionali che professionali e un numero elevato di società interessate alla propria valorizzazione sulla financial community, è stata l’occasione per approfondire strategie e outlook, oltre che disclosure in materia di informativa non finanziaria". Tra le evidenze emerse: la quota degli investitori Pir è in significativa crescita rispetto allo scorso anno, rappresentando il 25% del flottante su Aim Italia; l’indice Ftse Aim Italia sovraperforma tutti gli altri indici di Borsa, in particolare l’indice Ftse Small Cap; le società Aim nel semestre segnano una crescita media dei ricavi a +14%. "Auspichiamo che il numero di aziende sul listino azionario continui a crescere nel 2018 e nei prossimi anni anche grazie al credito di imposta sui costi di Ipo", aggiunge Lambiase.L’osservatorio Ir Top Consulting ha inoltre stilato la classifica degli investitori istituzionali più attivi sul mercato Aim Italia, con oltre 10 milioni di euro di investimento complessivo. E l'investitore più presente è Mediolanum Gestione Fondi sgr, con un investimento complessivo al 12 novembre 2018 pari a 96,9 milioni e un numero di società partecipate pari a 55.