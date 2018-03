Agroalimentare: export record oltre i 40 mld, ma distante da top player europei. Rischi da Brexit e Trump

Valeria Panigada 15 marzo 2018 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita dell’export agroalimentare italiano che nel 2017 raggiunge il record di oltre 40 miliardi di euro e mette a segno un ulteriore +7% rispetto al 2016, grazie soprattutto alla buona performance di alcuni dei prodotti rappresentativi del Made in Italy: formaggi (+11%), vino (+6%), cioccolata (+20%), prodotti da forno (+12%). L’Italia fa meglio degli altri grandi esportatori come Usa, Cina, Germania o Canada, ma la distanza in valore assoluto resta ancora alta. Secondo la relazione di Nomisma, l'export Made in Italy colloca l’Italia in quinta posizione in Europa alle spalle di Olanda, Germania, Francia e Spagna. Le potenzialità per l’agroalimentare italiano sono ampie, secondo lo studio, ma sugli scambi internazionali pesano le incognite della Brexit e della politica protezionistica di Trump.