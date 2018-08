Agricoltura: da maltempo danni per mezzo miliardo (Coldiretti)

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Agricoltura in difficoltà con oltre mezzo miliardo di danni provocati dagli eventi di maltempo che hanno colpito a macchia di leopardo l'Italia da inizio anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio delle anomalie climatiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi e allagato le aziende ma anche provocato frane, smottamenti e alluvioni.Il 2018, sottolinea la Coldiretti, si è classificato fino ad ora come l’anno più bollente dal 1800, anno in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,46 gradi rispetto alla media storica nei primi sette mesi dell’anno. I cambiamenti climatici si abbattono su un territorio già fragile con la presenza in Italia di 7145 comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, l’88,3% del totale. "Un risultato provocato da un modello di sviluppo sbagliato che negli ultimi 25 anni – conclude la Coldiretti – ha ridotto a meno di 13 milioni di ettari le aree agricole presenti in Italia, a vantaggio dell’abbandono e della cementificazione".