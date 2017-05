Agenzia Entrate: parte #EntrateinContatto, assistenza su dichiarazione precompilata attiva su Facebook

Daniela La Cava 30 maggio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Al via la seconda fase di assistenza delle Entrate ai cittadini tramite Facebook. Dopo il debutto dello scorso anno, con il supporto fornito agli utenti in tema di canone tv, l’Agenzia, si legge in un comunicato stampa, porta avanti il progetto #EntrateinContatto rinnovando il proprio sportello social di informazione attraverso il canale Messenger. Da oggi, infatti, è attivo sulla pagina Facebook dell’Agenzia il servizio di assistenza dedicato alla dichiarazione precompilata, con l’obiettivo di offrire risposte quasi in tempo reale ai dubbi dei contribuenti. Il progetto è curato interamente da risorse interne dell’ufficio comunicazione e della direzione gestione tributi.

Il servizio di assistenza sulla dichiarazione precompilata fornisce ai cittadini, in particolare, un supporto all’utilizzo dell’applicazione dedicata, rispondendo su problematiche di carattere generale.



Il servizio Facebook Messenger delle Entrate, fruibile a costo zero dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13,30, consente agli utenti di inviare in privato quesiti e richieste e di dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone.