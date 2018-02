Agenda: settimana ricca di dati, attiva la Fed con la pubblicazione delle minute (analisti)

Daniela La Cava 20 febbraio 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Settimana ricca di dati macroeconomici e non solo. "Questa settimana l’agenda macro sarà più ricca, con gli indici Pmi manifatturieri, servizi e composito di gennaio in Germania, Francia, Eurozona, Stati Uniti. Letture finali del Pil del quarto trimestre 2017 in Germania e Regno Unito. In Germania indice Ifo sulla situazione economica corrente e sulle aspettative future. Lettura finale dell’inflazione di gennaio nell'Eurozona". A ricordare gli appuntamenti dell'ottava Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda. Tra le banche centrali, attiva la Fed, che pubblicherà le minute del meeting di fine gennaio. "La stagione delle trimestrali Usa sta perdendo di appeal con pochi grandi nomi rimasti, in settimana HP e Walmart", aggiunge Biolzi.