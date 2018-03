Agatos Energia si aggiudica contratti per progettazione impianti fotovoltaici con Enel X

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Agatos Energia, società controllata da Agatos, si è aggiudicata la gara d’appalto indetta da Enel X, nuova divisione del Gruppo Enel specializzata nelle soluzioni per l’efficienza energetica. Lo comunica la società in una nota nella quale precisa che l’accordo quadro derivante dal bando di gara, per un importo presunto di 1,6 milioni di euro di fatturato per Agatos Energia, riguarda la progettazione e realizzazione (posa in opera) per conto di Enel X di impianti fotovoltaici nel segmento B2b su tutto il territorio nazionale nei prossimi dodici mesi. In contemporanea, Agatos Energia ha stipulato con Enel X anche un contratto per la progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e sistemi diefficientamento energetico nel segmento B2c, per un importo presunto di fatturato per Agatos Energia pari a 140.000 euro nei prossimi dodici mesi.