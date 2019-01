Aeroporto di Bologna: nel 2018 otto milioni e mezzo di passeggeri (+3,8%)

simone borghi 9 gennaio 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Il 2018 è stato un altro anno record per l’Aeroporto Marconi di Bologna. I passeggeri totali hanno raggiunto per la prima volta quota otto milioni e mezzo, con un incremento del 3,8% rispetto al 2017. Si tratta del decimo anno consecutivo di crescita dei passeggeri per lo scalo emiliano.Gli ottimi risultati del 2018 sono riferibili principalmente all’avvio di un’ampia serie di nuovi voli di linea, sia nella stagione estiva che in quella invernale. Le tre destinazioni preferite dello scorso anno sono state: Londra, con oltre 620 mila passeggeri, Parigi, con oltre 400 mila passeggeri e Catania (396 mila passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Barcellona, Francoforte, Roma Fiumicino, Palermo, Madrid, Amsterdam e Monaco.