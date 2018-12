Aeroporto di Bologna: a novembre passeggeri in forte crescita (+14,9%)

simone borghi 6 dicembre 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Novembre da record per l’Aeroporto Marconi di Bologna: i passeggeri hanno registrato un incremento del 14,9% sullo stesso mese del 2017, per un totale di circa 669 mila viaggiatori.Gli ottimi risultati sono riferibili principalmente all’avvio di nuovi voli e alla conferma anche per l’inverno di una serie di frequenze aggiuntive e di nuovi voli attivati durante la stagione estiva.Le tre destinazioni preferite di novembre sono state: Catania, Francoforte e Parigi Charles de Gaulle. Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Madrid, Roma Fiumicino, Barcellona, Palermo, Londra Heathrow, Londra Stansted e Amsterdam. La città catalana è quella tra le prime dieci che ha fatto segnare l’incremento mensile più significativo (+25,8%), seguita da Catania (+21,3%) e Amsterdam (+12,7%).Nel periodo gennaio-novembre 2018 i passeggeri complessivi dell’Aeroporto di Bologna sono stati circa 7,9 milioni, con una crescita del 3,5% sullo stesso periodo del 2017.