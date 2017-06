Aeroporto Bologna: per la prima volta passeggeri a maggio superano quota 700 mila unità

Luca Fiore 7 giugno 2017 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio i passeggeri dell’Aeroporto Marconi di Bologna si sono attestati a 724.957 unità, +6,4% sullo stesso mese del 2016. “E’ la prima volta, nella storia del Marconi, che i passeggeri di maggio superano quota 700 mila, record mensile che aveva caratterizzato anche il mese di aprile”, riporta la nota della società



I movimenti aerei sono stati 5.948, con un incremento dell’1,7% su maggio 2016, mentre le merci trasportate per via aerea hanno segnato un +11,9%.



Nel periodo gennaio-maggio i passeggeri complessivi hanno superato quota 3 milioni, attestandosi a 3.064.323 (+6,8%), i movimenti sono stati 25.927 (+2,6%) e le merci sono in aumento del 9,3%.



A Piazza Affari il titolo ADB segna un +0,32% a 15,49 euro.