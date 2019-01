Aeroporti di Roma: record di passeggeri, nel 2018 toccati circa 49 milioni

Alessandra Caparello 8 gennaio 2019 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Storica la performance registrata da Aeroporti di Roma che nel 2018 ha visto transitare nei suoi due scali, quasi 49 milioni di passeggeri. Un record registrato soprattutto grazie all’aeroporto di Fiumicino che ha raggiunto i 43 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,9% rispetto al 2017. A trainare questo progresso ha contribuito il traffico di lungo raggio che è salito del 14,4%. “L’ottima performance registrata, che conferma il sistema aeroportuale romano al primo posto in Italia per volumi di traffico” si legge nel comunicato stampa “è frutto del lavoro di promozione internazionale dello scalo e della destinazione Roma svolto in questi anni che ha consentito nel 2018 l’arrivo nello scalo Leonardo da Vinci di 6 nuove compagnie aeree internazionali, come Latam con nuovi collegamenti verso il Brasile, e Pobeda con una nuova offerta di voli per la Russia. Allo stesso tempo è stato ampliato il numero di destinazioni internazionali collegate direttamente dall’aeroporto di Fiumicino aggiungendone 6 nuove, tra le quali San Francisco, Johannesburg oltre ai significativi incrementi dei collegamenti diretti con Canton”. “I risultati ottenuti dal sistema aeroportuale romano – ha dichiarato Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia - confermano la validità del percorso intrapreso di ricerca dell'eccellenza nei servizi forniti a passeggeri e compagnie. E l'efficacia dell'attività di promozione globale dello scalo e della destinazione Roma, per dare un contributo alla competitività del sistema Italia”."Le ottime performances registrate nel 2018 - ha aggiunto Ugo de Carolis, amministratore delegato di ADR - pongono lo scalo di Fiumicino come uno degli hub di riferimento sempre più apprezzato dalla clientela asiatica e americana. Con particolare riferimento alla Greater China, lo scalo di Fiumicino si conferma uno dei principali gateway in Europa, grazie alle 10 destinazioni direttamente collegate con il Gigante Asiatico".