Aedes: acquistate due torri a Milano da ristrutturare e affittare, investimento da 35 mln

Valeria Panigada 28 dicembre 2017 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Aedes Siiq ha perfezionato oggi l’acquisto di due edifici a torre in via Richard a Milano da una superficie complessiva di oltre 15.000 mq e canoni obiettivo per circa 3,5 milioni. Questi immobili saranno oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento complessivo, comprensivo sia del prezzo di acquisto sia dei capex attesi, pari a circa 35 milioni. Per una delle due torri Aedes ha firmato un accordo quadro che prevede, tra l’altro, la locazione cielo terra della durata di 9 anni rinnovabili di ulteriori 6 anni, con decorrenza dal termine della ristrutturazione dell’immobile. Sempre oggi è stato firmato con Coin un accordo che prevede la proroga per il medio-lungo termine dell’affitto dell’immobile di circa 8.000 mq a Catania.