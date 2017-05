Aedes SIIQ: firmato contratto per l’acquisto del Serravalle Retail Park

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Aedes SIIQ ha reso noto che, in esecuzione del preliminare firmato l’11 maggio, oggi è stato stipulato con Herald Level 2 Lux Holding Sarl il contratto definitivo per l’acquisto del 100% di Retail Park One Srl, società proprietaria del Serravalle Retail Park.



Il prezzo, pari a 39,1 milioni di euro, è stato finanziato attraverso la stipula di un finanziamento ponte con un pool di banche di 27 milioni, che sarà sostituito nel breve periodo con un mutuo a medio lungo termine, e per il residuo utilizzando liquidità a disposizione del Gruppo.



“L’acquisizione –riporta il comunicato della società - rientra pienamente nell’obiettivo del Gruppo di incrementare la base ricorrente di affitti, da realizzarsi attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di immobili affittati a conduttori di elevata qualità”.