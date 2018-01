Aedes: Achille Mucci nuovo CFO, rinnova sostegno alla liquidità

michele fanigliulo 24 gennaio 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Aedes SIIQ ha nominato Achille Mucci Chief Financial Officer.Inoltre il Cda, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2017 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di rinnovare fino al 27 ottobre 2018, il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, conferendo l’incarico di Liquidity provider ad Intermonte.Il programma e l’incarico di Liquidity provider sono finalizzati a sostenere la liquidità delle azioni Aedes SIIQ così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Alla data odierna Aedes SIIQ non possiede azioni proprie.