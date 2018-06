Acotel: l’assemblea approva l’aumento del capitale in opzione

Luca Fiore 26 giugno 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Via libera dell’Assemblea straordinaria di Acotel Group all’aumento di capitale fino a 3,8 milioni di euro. Lo ha annunciato la società in una nota. L’operazione prevede l’emissione di un massimo di 825 mila azioni da offrire in opzione agli azionisti. Il termine ultimo per dare esecuzione all’aumento è stato fissato al 31 ottobre 2018.