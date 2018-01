Acea, cda delibera emissione di uno o più prestiti obbligazionari

Daniela La Cava 23 gennaio 2018 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Acea ha autorizzato l’emissione, a valere sul proprio programma EMTN (Euro Medium Term Notes), di uno o più prestiti obbligazionari, non subordinati, per un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di 1 miliardo di euro, da collocare presso investitori istituzionali e quotare presso la Borsa del Lussemburgo, da effettuarsi entro il 15 luglio 2018. Lo rende noto la società in una nota stampa.