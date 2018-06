Acea: Michaela Castelli nominata presidente al posto di Lanzalone

Daniela La Cava 21 giugno 2018 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Michaela Castelli è il nuovo presidente di Acea. "Il consiglio di amministrazione, confermando l’apprezzamento per il lavoro dell’a.d. e nello spirito di continuità della gestione e degli obiettivi aziendali, ha deliberato all’unanimità la nomina del consigliere Michaela Castelli presidente", si legge in una nota della società romana. Castelli è stata eletta consigliere di amministrazione di Acea, in occasione dell’assemblea dei soci del 27 aprile 2017, nella lista presentata dall’azionista Roma Capitale. Una nomina che arriva dopo le dimissioni di Luca Lanzalone, ufficializzate una settimana fa, dopo l'avvio dell'inchiesta relativa alla costruzione del nuovo stadio della Roma.