Accordo su nomine Rai: Tria propone Fabrizio Salini a.d. e Marcello Foa presidente

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

C'è l'accordo sul rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Governo Fabrizio Salini come amministratore delegato, e Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione. A renderlo noto in un breve comunicato il Mef. "Oggi diamo il via alla rivoluzione culturale in Rai", scrive su Twitter il vice premier, Luigi Di Maio.