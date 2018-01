Accordo Fca-Google: Unimpresa, l'Italia è incapace di attrarre investimenti e sviluppo

Titta Ferraro 30 gennaio 2018 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia è incapace di attrarre investimenti di grandi aziende e di gettare le basi per lo sviluppo dell'economia italiana. Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca), che ha una radicata e storica presenza dentro i nostri confini, cresce e investe sistematicamente in altri contesti, dove le regole, le infrastrutture e il peso delle tasse non schiacciano chi fa impresa". E' quanto dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando la notizia relativa a Fca che fornirà "migliaia" di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore.