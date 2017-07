Abi stima Pil a +1,3% quest'anno e mantenersi su tali livelli anche nel prossimo biennio

Titta Ferraro 31 luglio 2017 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

L’Ufficio studi dell’Abi stima per quest'anno indica un ulteriore rafforzamento della crescita della nostra economia. La crescita del Pil italiano è stimata par all'1,3% e stabile su questo livello anche nel biennio successivo.Lo scenario previsivo diffuso dall’Ufficio studi dell’Abi, costruito come di consueto insieme agli Uffici studi delle principali banche operanti in Italia, vede le manovre di bilancio incamminarsi su di un sentiero di rientro coerente con lo stato del ciclo: a fine 2019 il rapporto debito/PIL risulterà inferiore di quasi 5 punti percentuali al dato dello scorso anno.