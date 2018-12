Abi: lo spread si abbatte sui prestiti, tassi in crescita a novembre

Alessandra Caparello 18 dicembre 2018 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Dai dati al 30 novembre 2018, emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua di +1,5%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere. Lo rivela l’Ani nel suo consueto rapporto mensile su prestiti e raccolta.Sulla base degli ultimi dati relativi ad ottobre 2018, si conferma la crescita del mercato dei mutui. L’ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva di +2,3% su base annua. Risentendo dell’aumento dello spread nei rendimenti dei titoli sovrani, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,91% (1,88% ad ottobre 2018, 5,72% a fine 2007).