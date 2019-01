Abi: a dicembre 2018 crescono prestiti alla clientela, corre il mercato dei mutui

Alessandra Caparello 15 gennaio 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

In aumento di circa 15 miliardi a dicembre 2018 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia. Lo rivela l’Abi nel suo consueto Rapporto mensile relativo al mese di gennaio 2019.Il totale dei prestiti erogati è pari a 1.732 miliardi di euro. Dai dati al 31 dicembre 2018, emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua di +2,2%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere. Inoltre sulla base degli ultimi dati relativi a novembre 2018, si conferma la crescita del mercato dei mutui con l’ammontare totale che registra una variazione positiva di +2,3% su base annua.