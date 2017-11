Abi, Sabatini: Legge bilancio utile a rientro economia a livelli pre-crisi

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2017 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

"I segnali della ripresa" economica si stanno rafforzando e, con la Legge di Bilancio, la scelta di "muovere in direzione di una revisione degli obiettivi di convergenza, a favore del consolidamento della ripresa in corso, appare utile a favorire il rientro verso livelli di attività economica pre-crisi". E' quanto ha detto Giovanni sabatini, direttore generale dell'Abi, nel corso di un'audizione sulla manovra, in corso al Senato.Sabatini ha definito la manovra "funzionale a stimolare un maggior contributo della domanda interna"."Lo scambio fra maggiore crescita, da una parte, e minore velocità di riduzione del deficit, dall'altra, costituisce il fulcro della strategia di politica di bilancio proposta con la legge di bilancio", ha precisato il funzionario.