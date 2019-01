Abi, Patuelli: bene Bankitalia su bail-in. 'Norma in desuetudine, bene cancellarla'

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Antonio Patuelli, numero uno dell'Abi, conferma il suo assist alle dichiarazioni che il vice direttore generale di Bankitalia, ha espresso qualche giorno fa sul bail-in, meccanismo - ha detto Fabio Panetta - capace di mettere a rischio la fiducia nelle banche e di provocare instabilità."Siamo molto soddisfatti che la Banca d'Italia abbia preso una posizione pubblica così decisa", ha detto a margine di un convegno che si è tenuto presso l'Università Cattolica.Patuelli ha ricordato che in Italia il bail-in "non è mai stato applicato", e che si tratta "solo di una specie di spaventevole ipotesi giuridica".Del meccanismo, ha sottolineato, "sono stati applicati solo alcuni pezzi, alcune volte per le prime crisi dopo l'entrata in vigore dell'Unione bancaria. Una norma in desuetudine", insomma, che "è bene cancellare".Riguardo al rinnovo del contratto sui bancari, il numero uno dell'Abi ha parlato di "clima costruttivo" , aggiungendo che "oggi ci sarà un comunicato sul tema".