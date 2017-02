Abertis incrementa a quasi il 60% la quota in A4 Holding

Titta Ferraro 8 febbraio 2017 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Abertis incrementa la propria quota di controllo in A4 Holding. Il gruppo spagnolo ha raggiunto un accordo per l’acquisto delle azioni detenute dal Gruppo Gavio (8,37%) e dal Gruppo Mantovani (0,16%). Attraverso questa operazione, Abertis deterrà quasi il 60% (59,93%) di A4 Holding, società che gestisce le autostrade A4 Brescia-Padova e A31. L’acquisizione implica l’esborso di 47,5 milioni di euro, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo pagato da Abertis per l’acquisto del 51,4% di A4 Holding lo scorso settembre.