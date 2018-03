Abertis: Atlantia e Acs in trattative per spartirsi asset ed evitare guerra di Opa (stampa)

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

L'italiana Atantia e la spagnola Acs provano a sotterrare l'ascia di guerra sul fronte Abertis, e si siedono al tavolo delle trattative. Lo riferisce la stampa spagnola. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Expansion i due gruppi starebbero negoziando un accordo in "extremis" per spartirsi gli asset di Abertis, evitando così una guerra di Opa.