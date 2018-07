A Piazza Affari va in scena il tracollo di Fca, giornata nera anche per Stm

Titta Ferraro 25 luglio 2018 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa settimanale movimentato per Piazza Affari complice il crollo del titolo Fca dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre. Giornata no anche per Stm che ha accolto male i riscontri trimestrali. In chiusura l’indice Ftse Mib ha ceduto l’143% a 21.561 punti, annullando in pratica il rally della vigilia.Nella giornata in cui è arrivata la notizia della morte di Sergio Marchionne, il titolo Fca ha dovuto fare i conti con i deboli riscontri trimestrali che hanno costretto il gruppo, da pochi giorni passato sotto la guida di Mike Manley, a rivedere al ribasso le stime 2018 su ricavi ed ebit. Il titolo Fca è chiuso il calo del 15,5% a 13,99 euro, sui minimi annui. Debolezza che ha contagiato anche Exor scesa del 3,49%.Il gruppo Fca ha chiuso il secondo trimestre con EBIT adjusted a 1,655 miliardi di euro, in calo dell’11% (-3% a parità di cambi di conversione) con il margine in calo di 100 pb al 5,7%. Il consensus Bloomberg era 2,02 mld. Confermati invece gli altri obiettivi finanziari presentati lo scorso 1° giugno nel Piano Industriale 2018-2022.Debacle anche per Stm che ha ceduto l’8,89% nonostante le positive indicazioni per il secondo trimestre, con utili e ricavi in crescita. A far storcere il naso al mercato potrebbe essere stata la guidance per il trimestre in corso, in particolare il dato sul margine lordo poco sotto le attese.Tra i titoli in positivo spicca Saipem (+2,14%) in virtù di una trimestrale che ha riservato riscontri oltre le attese dall’ebitda adj. Bene anche Tim (+1,48%) anch’essa sospinta da una trimestrale sostanzialmente in linea con le attese.