AS Roma: in arrivo prestito per la costruzione del nuovo stadio (stampa)

Luca Fiore 27 dicembre 2017 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Rosso dell’1,81% a Piazza Affari per il titolo dell’AS Roma, in calo a 0,598 euro. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, il presidente della società capitolina, James Pallotta, sarebbe in procinto di finalizzare una trattativa con Goldman Sachs, che agirebbe in qualità di book runner, per ottenere un finanziamento destinato alla costruzione del nuovo stadio.L’importo del prestito dovrebbe attestarsi tra i 300 e i 400 milioni di euro.