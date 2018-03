AS ROMA: migliorano i conti semestrali ma utile di gruppo ancora in rosso

michele fanigliulo 1 marzo 2018 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di A.S. Roma ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2017 relativa all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio sociale 2017-2018.I ricavi operativi nel semestre ammontano a 124 milioni (88,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2016), in crescita rispetto all’esercizio precedente, sostanzialmente per l’andamento positivo dei ricavi da gare e dei proventi per diritti televisivi, generato dalla partecipazione al Group Stage della Uefa Champions League.L’Ebitda si fissa a oltre 4,7 milioni, in forte progresso dal rosso di 12,1 milioni del pari periodo. La perdita netta di gruppo ammonta a 40,3 milioni, in miglioramento dal dato negativo di 53,4 milioni del pari periodo.