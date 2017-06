AIM Italia: Wiit debutta con balzo del 15%

Titta Ferraro 5 giugno 2017 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Debutto a Piazza Affari, sul segmento AIM Italia, per WIIT. Il titolo della società focalizzata sui servizi di Outsourcing informatico, con standard e livelli di servizio elevati ed erogazione dei servizi in modalità Private Cloud, segna un balzo del 15,22% a quota 51,85 euro. La società, entrata nel programma ELITE il 16 Aprile 2013, è l’ottava società ELITE a scegliere la quotazione. In fase di collocamento WIIT ha raccolto circa 32 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 24,1% con una capitalizzazione pari a circa 32 milioni di euro. WIIT sarà inserita da domani anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.