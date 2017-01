AIM Italia: WM Capital sigla accordo con Mondadori Retail per sviluppo di AZ Franchising

Riccardo Designori 10 gennaio 2017 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, realtà quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana e specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha siglato un accordo con Mondadori Retail per l’affiancamento nello sviluppo della rivista AZ Franchising all’interno delle catene BookStore Mondadori.



Grazie all’accordo con la divisione editoriale di WM Capital Mondadori sceglie AZ Franchising per la ricerca di nuovi affiliati per la propria rete in franchising.



“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo che assume un valore molto importante sia per il prestigio del gruppo editoriale, sia per i nostri obiettivi di sviluppo in Italia a all’estero che prevedono la collaborazione con brand di alto standing e di grande riconoscibilità”, ha commentato la notizia Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital.



Già oggi presente in 14 Paesi, il magazine AZ Franchising sarà posizionato in 25 dei principali Bookstore Mondadori in Italia, garantendo ulteriore visibilità alle aziende clienti con l’obiettivo di proseguire nella crescita nazionale e internazionale di WM Capital e delle sue società controllate.