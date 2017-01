AIM Italia: Triboo rileva Shiny e la controllata MediaStoke e lancia Triboo Data Analytics Srl

Riccardo Designori 30 gennaio 2017 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Triboo SpA, società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana che controlla il network di Brown Editore e che è tra i leader in Italia nei settori dell’e-commerce, branding e media, quotata su AIM Italia, ha annunciato di aver firmato un accordo con Shiny Srl e con la sua controllata MediaStoke Srl per l’acquisto dei rami d’azienda relativi alle attività di data collection, data analysis, servizi di analytics, oltre alla licenza per la vendita esclusiva in Italia del formato video brevettato “AdCast Plus” e vendita di location based advertising, display e video.



Il corrispettivo per l’acquisizione dei rami d’azienda da parte di Triboo Data Analytics Srl si compone di una parte fissa, pari a 1,48 milioni di euro, e di una parte variabile basata sui risultati futuri.



Le due parti hanno inoltre previsto reciproche opzioni, ovvero “put” per Shiny Srl, e “call” per Triboo SpA, relative alla predetta partecipazione di minoranza di Shiny Srl in Triboo Data Analytics Srl, esercitabili nel periodo tra il 30 aprile 2020 e il 15 agosto 2020 e basate sui risultati dell’esercizio 2019.



I rami d’azienda rilevati dal gruppo Triboo nel corso del 2016 hanno generato un volume d’affari pari a circa 2,9 milioni di euro con un primo margine pari a circa il 40%, raggiunto grazie alle attività sopracitate.



Triboo Data Analytics Srl sarà controllata al 51% da Triboo SpA e al 49% da Shiny Srl, società a sua volta controllata dal management dei rami ceduti e partecipata per il 20% da due fondi, Ligurcapital SpA e T2 Investimenti Srl.