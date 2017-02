AIM Italia: Elettronica Santerno (Enertronica) consolida presenza in America Latina

Riccardo Designori 7 febbraio 2017 - 19:08

MILANO (Finanza.com)

Enertronica, società laziale operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha comunicato che Elettronica Santerno SpA, società controllata al 51%, ha avviato le attività di O&M in Cile per un totale di circa 200 MW suddivisi su 3 impianti.



La commessa prevede la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il monitoraggio remoto effettuato direttamente dalla control room presente presso la sede di Castel Guelfo (BO).



Il controvalore della commessa è di circa 600 kEuro/anno a valere dal 2017 e per un periodo di 3 anni e ha uno scopo di fornitura limitato alla gestione e supervisione degli apparati di conversione dell’energia. Il contratto è stato sottoscritto con uno dei primari operatori mondiali nel settore delle energie rinnovabili.



La sottoscrizione di questa commessa permette a Santerno di rafforzarsi ulteriormente in America Latina e in particolare in Cile consolidando la propria presenza storica nell’area.



A valle della sottoscrizione del presente contratto il totale degli impianti gestiti dalla Elettronica Santerno arriva a 1,5 GW nel mondo.



Oggi a Piazza Affari il titolo Enertronica, quotato e negoziato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha archiviato le contrattazioni con un rialzo dell’1,84% a 3,43 euro dopo aver toccato un massimo intraday a 3,47 euro. Il massimo 2017 è stato registrato il 17 gennaio a 3,74 euro, il minimo il 4 gennaio a 3,2 euro.