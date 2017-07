AIM Italia: Culti Milano debutta con balzo del 7%

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Culti Milano, società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze di ambiente e cosmesi che fa capo alla famiglia Manes, debutta oggi su Borsa Italiana. Il titolo, quotato sul segmento AIM Italia, segna un balzo di oltre il 7% a quota 5,57 euro.Quella di Culti è la nona quotazione sul mercato dedicato alle piccole medie imprese che sale a quota 81 società quotate. In fase di collocamento la società ha raccolto 4,5 milioni di euro in aumento di capitale per un flottante al momento dell’ammissione del 27,96%.Dopo Culti Milano, nei prossimi giorni sarà il turno, sempre sull’Aim, di Pharmanutra, Glenalta, Sprint Italy e Sit Group.