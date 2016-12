A3 Salerno-Reggio Calabria: completati i lavori, ora si guardi a Ponte sullo Stretto (Conftrasporto)

Titta Ferraro 22 dicembre 2016 - 14:36

Con l'apertura al traffico della Galleria Larìa (Cosenza), sono stati ufficialmente completati oggi i lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio, interverrà alle ore 16.30 al Castello di Altafiumara a Villa San Giovanni (RC), in occasione della presentazione del completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

“Finalmente si completa un’opera attesa da tempo immemorabile. Ora si guardi avanti verso il corridoio Palermo-Berlino completando il quadro con il Ponte sullo Stretto di Messina”, è il commento del presidente di Conftrasporto Paolo Uggè. “Quest’opera, che presenta molti elementi fortemente innovativi, con gli ulteriori miglioramenti annunciati dall’Anas, farà da battistrada per l’evoluzione dei collegamenti stradali in tutto il Paese e getta le basi per prospettive più ampie - dichiara Uggè – In una realtà globalizzata dobbiamo fare tesoro degli obiettivi raggiunti e spingere avanti lo sguardo per rimettere l’Italia al centro dei grandi traffici europei e mondiali. Penso all’asse Palermo-Berlino, al Ponte che sarebbe una grande opportunità di crescita non solo per il Sud, ma per tutto il Paese. Una scelta già condivisa a livello europeo, legata al cosiddetto Corrodoio 1, che sosteniamo da sempre perché la Sicilia divenga la piattaforma logistica europea avanzata del Mediterraneo”.