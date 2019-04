A2A, presentata offerta non vincolante per ramo di Ascopiave

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

A2Aha fatto sapere che, in ottemperanza alla procedura di gara indetta da Ascopiave, ha inviato insieme ad AIM Vicenza, AGSM Verona un’offerta non vincolante e una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione dei rami commercializzazione energia e gas e del ramo di distribuzione di gas di Ascopiave. Le tre società hanno inoltre avviato un procedimento per approfondire eventuali opportunità di business e sinergie industriali.