A2A: Comune di Milano starebbe valutando cessione quota

28 dicembre 2017 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni il Comune di Milano starebbe valutando un’eventuale cessione di una quota di A2A per chiudere il bilancio triennale al 2020.Questo quanto riporta Reuters che cita una fonte politica di Palazzo Marino. Si tratterebbe comunque “di una riflessione di scuola, non c’è un progetto specifico e non è all‘ordine del giorno”.Il Comune inoltre starebbe valutando anche la cessione di Sea (54,8% in mano di Milano), società che gestisce gli aeroporti milanesi. Quest’ultima appare più credibile nel breve periodo in quanto già in altre occasioni dichiarata dal Sindaco di Milano.Ricordiamo infatti che lo scorso gennaio Milano e Brescia, che detengono il 25% più un‘azione a testa di A2A, hanno rinnovato il patto parasociale triennale che vincola fino al 42% del capitale dell’utility, svincolando una quota dell‘8% (il 4% a testa), che potrebbe quindi essere alienata in maniera autonoma dai due comuni. Il comune di Milano però si era impegnato a non vedere quote fino al 2019.