easyJet: ceo McCall lascia per andare a ITV

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di EasyJet Plc Carolyn McCall lascia la guida del vettore low cost per approdare in ITV Plc, emittente britannica che sta tagliando posti di lavoro e riducendo i costi in risposta alla diminuzione delle vendite pubblicitarie . McCall lascerà EasyJet verso la fine dell'anno e approderà in ITV l'8 gennaio. Una ricerca di un successore è già iniziata, ha detto la compagnia aerea di Luton. "Dopo sette anni, l'opportunità di ITV è sembrata come quella giusta da prendere", ha dichiarato McCall.