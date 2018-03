Gran Bretagna: rendimento in aumento nell’asta di decennali

Luca Fiore 15 marzo 2018 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia britannico ha collocato titoli a 10 anni per 2,5 miliardi di sterline, incassando richieste per 6,55 miliardi (bid-to-cover a 2,62 volte). Il rendimento medio si è attestato all’1,58%, in aumento rispetto all’1,29% dell’asta precedente.