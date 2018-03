Glencore rileva da Rio Tinto quote in miniere carbone in Australia

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Gleoncore ha annunciato di avere raggiunto con accordo con Rio Tinto per rilevare una partecipazione pari all'82% detenuta nella miniera di carbone Hail Creek e il 71,2% nel giacimento di carbone Valeria, per una cifra complessiva pari a 1,7 miliardi di dollari. Il rimanente 18% di Hail Creek è nelle mani di Nippon Steel Australia, Marubeni Coal e Sumisho Coal Development. "Ogni partner della joint venture - si legge in una nota - ha il diritto di vendere la propria quota a Glencore per ulteriori 340 milioni di dollari". L'acquisizione, soggetta al via libera delle autorità competenti, dovrebbe essere completata nella seconda parte del 2018.