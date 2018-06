Brexit: il trading di Bank of America si muove in direzione Parigi

Luca Fiore 26 giugno 2018 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Bank of America avvia lo spostamento da Londra a Parigi. Causa la Brexit, Sanaz Zaimi, n.1 globale di BofA per il reddito fisso, le valute e le materie prime (FICC) si trasferirà dalla capitale britannica a quella francese per coordinare le attività di trading. Nonostante il quartier generale europeo post-Brexit sarà fissato a Dublino, è nella Ville Lumière che saranno trasferite le attività di investment banking. Il titolo BAC a Wall Street segna un calo dell’1,21% a 28,14 dollari.