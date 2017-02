Volkswagen: vendite in calo del 4% a livello globale a gennaio

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen inizia il 2017 con vendite in calo a livello globale. Il gruppo Volkswagen ha registrato a gennaio un calo delle vendite globali del 4% rispetto all'analogo periodo del 2016 con iol totale dei veicoli venduti che ammonta a 813.700 unità.

"Dopo la forte crescita dell'anno scorso, fattori straordinari in Cina hanno penalizzato le vendite all'inizio del 2017", rimarca Fred Kappler, responsabile commerciale di Volkswagen. A inceppare le vendite è stato l'aumento della tassa sui veicoli di piccola cilindrata "e i vincoli temporanei nella pianificazione da parte dei concessionari Audi", ha aggiunto Kappler che comunque prevede una solida crescita del gruppo in Cina nell'arco di tutto il 2017.